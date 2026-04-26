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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz
Am Bahnhof in Birkenfeld

Birkenfeld (ots)

Am 26.04.2026 kam es in der Straße Am Bahnhof in 55765 Birkenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte hatte ihren PKW, einen grauen VW Tiguan, gegen 12:00 Uhr auf einem Schotterparkplatz gegenüber dem "BIG Center" in Birkenfeld abgestellt. Als sie gegen 15:00 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte stellte sie mehrere Lackschäden an der Beifahrerseite des PKW fest. Bislang ist der Unfallverursacher unbekannt.

Die Polizei bittet um ihre Mithilfe! Können sie Angaben zum möglichen Unfallverursacher oder dessen PKW machen, so wenden sie sich bitte an die Polizeiinspektion Birkenfeld.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Birkenfeld
Wasserschieder Straße 33, 55765 Birkenfeld

Tel.: 06782/9910
Mail: PIBirkenfeld.Wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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