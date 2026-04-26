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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fußballbegegnung SV Eintracht Trier - Kickers Offenbach

Trier (ots)

Bei strahlendem Sonnenschein zog die Polizei Trier nach dem Fußballspiel im Moselstadion zwischen dem SV Eintracht Trier und den Kickers Offenbach eine insgesamt positive Bilanz. Erfahrungsgemäß gehen der Fußballsport und emotionale Reaktionen der Fans in und außerhalb des Stadions einher, sodass seitens der Polizei mit einem spannenden Aufeinandertreffen gerechnet wurde. Die Fans sorgten jedoch vor allem durch lautstarke und stimmungsvolle Gesänge für Unterstützung ihrer Teams im Stadion. Schon am Vormittag sammelten sich Anhänger der Eintracht Trier in der Innenstadt. Die Phase vor dem Spiel verlief dabei ruhig, sodass kein Eingreifen der Polizei notwendig war. Insgesamt besuchten rund 3500 Zuschauer die Partie im Moselstadion, darunter etwa 400 Offenbacher Fans. "Das eingesetzte Sicherheitskonzept hat sich als wirkungsvoll erwiesen. Insgesamt verlief der Einsatz wie geplant, und das sportliche Geschehen stand für die Fans klar im Vordergrund." So der Einsatzleiter und Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Trier, Polizeioberrat Matthias Emmerich." Rund um das Spiel kam es lediglich zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Telefon: 0651-98344150
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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