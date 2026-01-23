POL-PDMT: Niederelbert. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Flucht
Niederelbert (ots)
Am Donnerstag, den 22.01.2026, gegen 15.15 Uhr, kam es in der Hauptstraße im Bereich der Fahrbahnverengung zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. 2 PKWs touchierten sich mit den Seitenspiegeln. Ein PKW setzte die Fahrt unvermindert fort. Die Polizei Montabaur bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
