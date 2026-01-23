PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Vermisstenfahndung nach 33-jähriger Janina Kim F. - Fahndungsrücknahme

Dierdorf (ots)

Durch einen Zeugen wurde die Vermisste in Dierdorf angetroffen und hiesige Polizeidienststelle verständigt. Polizeibeamte vergewisserten sich über das Wohlergehen der Frau F. Sie befindet sich in einem guten körperlichen Zustand und befand sich zu keiner Zeit in einer Hilflosen Lage.

"Wichtiger Hinweis im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung: Die Veröffentlichung des Lichtbildes des/der Gesuchten erfolgte ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung. Dieser Zweck ist nun nicht mehr gegeben. Wir bitten die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Koblenz dankt Ihnen für Ihre Unterstützung."

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

