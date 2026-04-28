Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Girls Day bei der Polizeiinspektion Saarburg und der Polizeiwache Konz

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Saarburg/ Konz (ots)

Am Donnerstag, dem 23.04.2026, beteiligte sich die Polizeiinspektion Saarburg und die Polizeiwache Konz mit einem Angebotstag wieder am GirlsDay - dem "Mädchen-Zukunftstag 2026". Insgesamt 30 Mädchen im Alter von 13 bis 16 Jahren erhielten dabei einen Einblick in die Arbeit einer Polizeibeamtin bei der Polizeiinspektion Saarburg und der Polizeiwache Konz.

In Saarburg wurden die Mädchen von Polizeioberkommissarin Silke Brausch und Polizeikommissarin Jolin Dauster, in Konz von Polizeikommissar Christian Naumann durch die Veranstaltung geführt. Nach einer kurzen Begrüßung und Vorstellungsrunde wurde die Arbeit einer Polizeibeamtin bei der Schutzpolizei und der Kriminalpolizei vorgestellt. Außerdem wurde der Organisationsaufbau der Polizei Rheinland-Pfalz sowie die verschiedenen Aufgabenbereiche der Polizei erläutert.

Anschließend wurden die Teilnehmerinnen durch die Räumlichkeiten der Polizeiinspektion bzw. Polizeiwache geführt. Hierbei bekamen die Mädchen unter anderem einen Einblick in den Wachbereich und die Gewahrsamszellen. Danach wurde im Hof die Ausstattung eines Funkstreifenwagens vorgeführt, wobei die Mädchen auch die ca. 20 kg schwere Ausrüstung für lebensbedrohliche Einsatzlagen auch selbst einmal anlegen durften.Auch die Ausrüstung einer Polizeibeamtin inklusive Einsatzgürtel, Schutzweste und den Führungs- und Einsatzmitteln wurde vorgestellt.

Ein Highlight war der Besuch von Diensthundeführerin Carina Härtel und ihrem Schäferhund Aluna. Polizeihauptkommissarin Härtel gab den Mädchen einen Einblick in die sehr interessante Arbeit mit ihrem Sprengstoffsuchhund, wobei auch die Mädchen mit dem Hund agieren durften.

Sodann wurden die Teilnehmerinnen über die Einstellungsvoraussetzungen und das Duale Studium zur Polizeikommissarin informiert.

Nach einer kleinen Feedbackrunde wurden alle Teilnehmerinnen gegen 13.00 Uhr entlassen. Die Mädchen meldeten zurück, dass ihnen der Morgen bei der Polizei Spaß gemacht hat und sie einen guten Einblick in die Arbeit einer Polizeibeamtin bekommen hätten.

Allen Interessentinnen, die nicht an der Veranstaltung teilnehmen konnten, wird empfohlen, sich unter www.polizei.rlp.de/karrierestart zu informieren.

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