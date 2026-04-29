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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schwer verletzter Radfahrer nach Sturz

Saarburg (ots)

Am Dienstag den 28.04.2026, gegen 20.00 Uhr ereignete sich in der Brückenstraße in Saarburg in Höhe der dortigen Polizeiinspektion ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer. Nach ersten Ermittlungen befuhr der 55-jährige Radfahrer die Brückenstraße in Richtung Altstadttunnel. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß er beim Vorbeifahren gegen den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten PKW. Durch den Zusammenstoß verlor der Radfahrer die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei zog er sich eine stark blutende Kopfwunde zu. Er wurde bis zum Eintreffen der Rettungskräfte durch Ersthelfer versorgt. Aufgrund seiner Verletzungen musste er mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Unfallstelle Brückenstraße musste für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden. Im Einsatz waren die Feuerwehr Saarburg mit 14 Kräften (inklusive Wehrleitung), sowie ein Rettungswagen, ein Notarzt, ein Rettungshubschrauber und Beamte der Polizei Saarburg. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
06581 91550

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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