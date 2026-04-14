Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Pasewalk (ots)

Gestern Abend informierte der Fahrdienstleiter der DB AG aus Torgelow die Leitstelle der Bundespolizei in Pasewalk, dass der Regionalexpress 13212 von Pasewalk nach Ueckermünde und der Regionalexpress 13216 von Ueckermünde nach Pasewalk zwischen Eggesin und Hoppenwalde (Bahnkilometer 157,7) Steine auf den Gleisen überfahren hat. Eine eingesetzte Streife der Bundespolizei konnte am Ereignisort Steinmehl auf den Schienen feststellen. Es wurde keine Tatverdächtigen angetroffen. Die Bundespolizeiinspektion Pasewalk ermittelt jetzt wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Zeugen, welche zweckdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Telefonnummer: 03973 2047- 0 zu melden.

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