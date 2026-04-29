PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall

Palzem, B419 (ots)

Am 29.04.2026 ereignete sich gegen 08.50 Uhr auf der B 419 im Bereich des Ortseingangs Palzem ein Verkehrsunfall. Der Geschädigte befuhr die B 419 aus Richtung Wincheringen kommend und befand sich im Bereich der Fahrbahnverengung als ein entgegenkommender schwarzer Kleinwagen mit unbekanntem Kennzeichen aus Richtung Palzem kommend ebenfalls in den verengten Bereich einfuhr. Um eine Kollision zu verhindern bremste der Geschädigte stark ab und wich nach rechts aus. Aus diesem Grund kam es zur Kollision zwischen dem PKW des Geschädigten und einem dahinterfahrenden Verkehrsteilnehmer. Es entstand Sachschaden an beiden PKW. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zum genannten schwarzen PKW (Kennzeichen, Fabrikat) tätigen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarburg (Tel.: 06581 9155-0) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg

Telefon: 06581-91550
www.polizei.rlp.de
pisaarburg@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 29.04.2026 – 00:06

    POL-PDTR: Schwer verletzter Radfahrer nach Sturz

    Saarburg (ots) - Am Dienstag den 28.04.2026, gegen 20.00 Uhr ereignete sich in der Brückenstraße in Saarburg in Höhe der dortigen Polizeiinspektion ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer. Nach ersten Ermittlungen befuhr der 55-jährige Radfahrer die Brückenstraße in Richtung Altstadttunnel. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß er beim Vorbeifahren gegen den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand ...

    mehr
  • 28.04.2026 – 18:54

    POL-PDTR: Körperverletzung auf der Römerbrücke

    Trier (ots) - Am Dienstagmorgen den 28.04.2026 gegen 10 Uhr kam es auf der Römerbrücke in Trier zu einer Körperverletzung. Hierbei gerieten zwei Männer in Streit, da einer der Männer den anderen darauf hinwies, von seinem Fahrrad abzusteigen. Diese Zurechtweisung gefiel dem Radfahrer nicht, was zur Folge hatte, dass dieser dem Fußgänger eine Kopfnuss verpasste. Infolgedessen platzte dessen Oberlippe auf. Da sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren