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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Morbach (ots)

Am Mittwoch, den 29.04.2026, ereignete sich zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz in der Birkenfelder Straße, Höhe der Hausnummer 14, in Morbach. Hierbei wurde ein dort geparkter blauer Ford Fiesta, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, im Heckbereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die den Vorfall gesehen haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Morbach (06533/93740) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach

Telefon: 06533/93740
https://s.rlp.de/PIMorbach

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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