Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260430.4 Itzehoe: Autofahrer flüchtet vor Verkehrskontrolle - Polizei ermittelt gegen 21-Jährigen

Itzehoe (ots)

Am späten Mittwochabend entzog sich ein Autofahrer in Itzehoe einer Polizeikontrolle und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Die Polizei ermittelte den Fahrer im Nachgang.

Gegen 23:00 Uhr meldete ein Zeuge zwei Fahrzeuge, die in der Straße "Vor dem Delftor" mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein sollten. Einsatzkräfte trafen kurze Zeit später auf die beschriebenen Fahrzeuge, woraufhin sich ein dunkler Audi mit drei Insassen in Bewegung setzte. In der Folge missachtete der Fahrer die Anhaltesignale der Polizei und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Dabei dürfte der Fahrer nach Einschätzung der eingesetzten Kräfte mit etwa 150 km/h unterwegs gewesen sein. Die Beamten verloren das Fahrzeug zunächst aus den Augen.

Im Rahmen der Fahndung stellten Einsatzkräfte den Audi später in Münsterdorf fest. Insassen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Fahrzeug. Im weiteren Verlauf trafen Polizeikräfte im Umfeld auf die mutmaßlichen Insassen.

Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 21-jährigen Deutschen aus dem Kreis Steinburg. Ermittlungen ergaben zudem, dass für den Audi keine Zulassung und kein Versicherungsschutz bestanden. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Fahrers und stellten Fahrzeugschlüssel sowie Kennzeichen sicher.

Die Polizei Wellenkamp ermittelt in einem Verfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Anna Rossol

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