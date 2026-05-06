Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 260506.1 Kudensee: Weiterer Gebäudebrand - Polizei intensiviert Maßnahmen und bittet dringend um Hinweise

Kudensee (ots)

Am Dienstagabend ist es in Kudensee erneut zu einem Gebäudebrand gekommen. Es handelte sich bereits um den sechsten Brand eines Gebäudes im Gemeindegebiet seit Jahresbeginn. Die Kriminalpolizei Itzehoe führt die Ermittlungen mit Hochdruck und bittet erneut um Hinweise.

Gegen 17.15 Uhr geriet in der Straße Dörpstroot ein Einfamilienhaus in Brand. Ein Bewohner befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in dem Objekt, konnte dieses jedoch selbstständig und unverletzt verlassen. Im Rahmen der Löscharbeiten musste die eingesetzte Feuerwehr das Haus einreißen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens dürfte ersten Schätzungen zufolge im sechsstelligen Bereich liegen.

Zuletzt hatte am vergangenen Samstagnachmittag in Kudensee ein Reetdachhaus gebrannt. Seit Januar registrierte die Polizei damit insgesamt sechs Gebäudebrände im Ort. Bei vier der Häuser handelte es sich um reetgedeckte Gebäude.

Die Ermittler prüfen weiterhin mögliche Zusammenhänge zwischen den einzelnen Brandereignissen und untersuchen die jeweiligen Brandursachen. Ein konkreter Tatverdacht besteht derzeit nicht. Darüber hinaus erhöht die Polizei ihre Präsenz im Gemeindegebiet nochmals. Eingehenden Hinweisen gehen die Beamten konsequent nach.

Das Kommissariat 2 der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe bittet Zeugen dringend, verdächtige Beobachtungen sowie Hinweise auf Personen oder Fahrzeuge mitzuteilen, die im Zusammenhang mit den Bränden stehen könnten. Darüber hinaus bitten die Beamten Bewohner, privat installierte Videokameras zu sichten und mögliche Auffälligkeiten mitzuteilen. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 04821 6020 oder per E-Mail unter k2.itzehoe.bki@polizei.landsh.de entgegen.

Anna Rossol

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