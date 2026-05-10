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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Zimmerbrand im Rathaus Rauenberg - PM 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6272009), kam es in der vergangenen Nacht gegen 03:35 Uhr zu einem Zimmerbrand im Rathaus von Rauenberg.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer auf Grund eines technischen Defekts in einem Sitzungssaal des Rathauses aus. Die eingesetzten freiwilligen Feuerwehren konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindern.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 25.000 Euro. Die Brandermittler des Polizeireviers Wiesloch haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Matthias Weber
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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