Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Hoppstädten-Weiersbach

Hoppstädten-Weiersbach (ots)

Am Sonntagnachmittag, den 03.05.2026, ereignete sich im Bereich der Saarstraße (L169) in Hoppstädten-Weiersbach ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Motorradfahrer befuhr die Saarstraße (L 169) in Hoppstädten-Weiersbach aus Richtung der B 41 kommend in Fahrrichtung des Bahnhof Neubrücke. Während des Streckenverlaufs beschleunigte der Fahrzeugführer sein Motorrad. Infolge dessen kam es zum Sturz des 12-jährigen Sozius. Der Sozius wurde hierdurch leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

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