PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schweich - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Schweich (ots)

Am Samstag, den 02.05.2026, gegen 17:50 Uhr, gingen bei der Polizei mehrere Notrufe über einen Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad auf der L141 zwischen Schweich und Föhren ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass ein Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Schweich beim Abbiegen einen ihm entgegenkommenden Motorradfahrer aus Trier übersah. In der Folge kam es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen.

Der Motorradfahrer wurde hierbei schwer verletzt. Er war vor Ort ansprechbar und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt.

Im Einsatz befanden sich Kräfte der Polizeiinspektion Schweich mit drei Streifenwagen, zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie Kräfte der Berufsfeuerwehr Trier und der Feuerwehr Schweich zur technischen Hilfeleistung.

Die zuständige Straßenmeisterei Trier übernahm die Reinigung der Fahrbahn und stellte entsprechende Beschilderung auf.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L141 zwischen Schweich und Föhren für etwa 90 Minuten voll gesperrt.

Die Polizeiinspektion Schweich bedankt sich ausdrücklich bei den Ersthelfern, die bis zum Eintreffen der Rettungskräfte vorbildlich Erste Hilfe leisteten und die Beteiligten betreuten

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Polizeiinspektion Schweich

Telefon: 06502-9157-0
Email:pischweich@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 02.05.2026 – 17:05

    POL-PDTR: Frau an der Treviris-Passage von hinten geschubst

    Trier (ots) - Am Samstag, den 02.05.2026, gegen 08.30 Uhr wurde eine Frau, welche gerade aus dem Bus der Linie 81 der SWT in der Treviris-Passage in Trier ausgestiegen war und beabsichtigte in Richtung Stockplatz zu gehen von hinten durch eine bislang unbekannte Person geschubst. Durch den Schubs stürzte die Frau zu Boden und verletzte sich leicht. Der Sturz geschah ...

    mehr
  • 02.05.2026 – 16:47

    POL-PDTR: Geschädigter einer Verkehrsunfallflucht gesucht

    Trier (ots) - Am Samstag, den 25.04.2026, zwischen 18 Uhr und 19 Uhr kam es auf dem Parkplatz "Am Augustinerhof" in 54290 Trier zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Unfallverursacherin meldete sich erst am Folgetag bei der Polizei in Trier, dass sie beim Einparken einen parkenden Pkw beschädigt hatte. Bei dem beschädigten Pkw soll es sich um einen dunklen Audi, vermutlich mit dem Kennzeichenfragment TR-WS... handeln. Der ...

    mehr
  • 01.05.2026 – 19:55

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Hinzerath - Polizei bittet um Hinweise

    Morbach OT Hinzerath (ots) - Am Donnerstag, den 30.04.2026, kam es in der Ortslage Morbach-Hinzerath im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigen Ermittlungsstand könnte ein blauer Pritschenwagen, der einem bislang unbekannten Schrotthändler zugeordnet wird, mit dem Vorfall in Verbindung stehen. Das Fahrzeug soll sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren