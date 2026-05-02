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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Frau an der Treviris-Passage von hinten geschubst

Trier (ots)

Am Samstag, den 02.05.2026, gegen 08.30 Uhr wurde eine Frau, welche gerade aus dem Bus der Linie 81 der SWT in der Treviris-Passage in Trier ausgestiegen war und beabsichtigte in Richtung Stockplatz zu gehen von hinten durch eine bislang unbekannte Person geschubst. Durch den Schubs stürzte die Frau zu Boden und verletzte sich leicht. Der Sturz geschah etwa auf Höhe der Sparda-Bank Südwest in der Jakobstraße.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu diesem geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Trier unter der Tel.: 0651-983-44250 oder pwtrier@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Trier

Telefon: 0651-983-44250
pwtrier@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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