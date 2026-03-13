PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Regionalleitstelle Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Regionalleitstelle Nord

RLS NORD: 15-jährige vermisste Hanna B. wieder wohlbehalten zurück

Harrislee (ots)

Die als vermisst gemeldete Hanna B. konnte durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des 1. Polizeireviers Flensburg wohlbehalten angetroffen und in die Obhut ihrer Eltern übergeben werden. Die Polizeidirektion Flensburg bedankt sich für die tatkräftige Unterstützung und Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten.

Rückfragen bitte an:

Regionalleitstelle Nord

Telefon: 0461/99930240
E-Mail: harrislee.rls@polizei.landsh.de

Original-Content von: Regionalleitstelle Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Regionalleitstelle Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Regionalleitstelle Nord
Weitere Meldungen: Regionalleitstelle Nord
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren