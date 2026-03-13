RLS NORD: 15-jährige vermisste Hanna B. wieder wohlbehalten zurück
Harrislee (ots)
Die als vermisst gemeldete Hanna B. konnte durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des 1. Polizeireviers Flensburg wohlbehalten angetroffen und in die Obhut ihrer Eltern übergeben werden. Die Polizeidirektion Flensburg bedankt sich für die tatkräftige Unterstützung und Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten.
