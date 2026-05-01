Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Hinzerath - Polizei bittet um Hinweise

Morbach OT Hinzerath (ots)

Am Donnerstag, den 30.04.2026, kam es in der Ortslage Morbach-Hinzerath im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach derzeitigen Ermittlungsstand könnte ein blauer Pritschenwagen, der einem bislang unbekannten Schrotthändler zugeordnet wird, mit dem Vorfall in Verbindung stehen. Das Fahrzeug soll sich zur genannten Zeit im Bereich der Ortslage Hinzerath aufgehalten haben.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Insbesondere Anwohnerinnen und Anwohner sowie Personen, die sich am genannten Tag in Hinzerath aufgehalten haben, werden gebeten, sachdienliche Hinweise zu dem beschriebenen Fahrzeug zu geben. Von besonderen Interesse sind Angaben zum Kennzeichen sowie zum Fahrer des Pritschenwagens.

Hinweise werden von er zuständigen Polizeiinspektion Morbach unter der Rufnummer 06533/93740 entgegengenommen.

Die Polizei bedankt sich für Ihre Unterstützung.

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