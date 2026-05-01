Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW

Birkenfeld (ots)

In der Nacht vom 26.04.2026 auf den 27.04.2026 zwischen 22:30 Uhr und 09:30 Uhr kam es zwischen dem neuen Kreisel und dem Kreisel "Am Zimmerbach" in Birkenfeld zu einer Sachbeschädigung an einem auf einem Privatparkplatz abgestellten Fahrzeug. Hierbei wurde durch einen bislang unbekannten Täter vermutlich mittels eines spitzen Gegenstandes tiefe Lackschäden verursacht. Der Sachschaden wird auf circa 10.000 EUR geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Birkenfeld unter 06782/9910 in Verbindung zu setzen.

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