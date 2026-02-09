PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Brand in Mehrfamilienhaus

Paderborn (ots)

(ivdh) Am frühen Montagmorgen, 09. Februar, gegen 04:45 Uhr kam es zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus Am Westerntor in Paderborn.

Aus den Fenstern einer Erdgeschosswohnung drang starker Rauch und Flammen. Die Feuerwehr löschte das Feuer und evakuierte weitere Bewohner des Hauses. Niemand wurde verletzt. Die betroffene Wohnung ist nach dem Brand nicht bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Für die Dauer der Löscharbeiten war die Borchener Straße im Kreuzungsbereich Am Westerntor komplett gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 11:15

    POL-PB: Einbruch in Pfarrheim - Polizei sucht Zeugen

    Büren (ots) - (ivdh) Nach einem Einbruch in ein Pfarrheim an der Detmarstraße in Büren sucht die Polizei Zeugen. Zwischen Donnerstag, 16.00 Uhr. und Samstag, 10.30 Uhr, verschaffte sich der unbekannte Täter durch ein Kellerfenster Zugang in das Gebäude. Er durchwühlte einen Kellerraum und flüchtete im Anschluss mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 11:14

    POL-PB: Rauchentwicklung in Keller

    Borchen-Etteln (ots) - (ivdh) Am Samstagmorgen, 07. Februar, gegen 07.50 Uhr kam es im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Kirchstraße in Borchen-Etteln zu einer Rauchentwicklung. Ein Bewohner wurde leicht verletzt. Bei Eintreffen der Polizei war die alarmierte Feuerwehr bereits mit Löscharbeiten beschäftigt. Ein 42-jähriger Bewohner wurde durch Rauchgas verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Paderborner Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 10:50

    POL-PB: Statt Instagram-Verabredung - versuchter Raub

    Paderborn (ots) - (CK) - Am Freitagabend (06.02., 18.45 Uhr) begab sich ein 21-jähriger Mann aus Detmold zu einer über Instagram getroffenen Verabredung mit einer ihm unbekannten jungen Frau. Am vereinbarten Treffpunkt, der Bushaltestelle "Adenauerring", wurde der junge Mann mittels einer weiteren digitaler Nachricht zu einer anderen Örtlichkeit in einem Waldgebiet ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren