Polizei Paderborn

POL-PB: Brand in Mehrfamilienhaus

Paderborn (ots)

(ivdh) Am frühen Montagmorgen, 09. Februar, gegen 04:45 Uhr kam es zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus Am Westerntor in Paderborn.

Aus den Fenstern einer Erdgeschosswohnung drang starker Rauch und Flammen. Die Feuerwehr löschte das Feuer und evakuierte weitere Bewohner des Hauses. Niemand wurde verletzt. Die betroffene Wohnung ist nach dem Brand nicht bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Für die Dauer der Löscharbeiten war die Borchener Straße im Kreuzungsbereich Am Westerntor komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell