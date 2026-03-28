Feuerwehr Bochum

FW-BO: Frau bei Wohnungsbrand in Bochum-Langendreer schwer verletzt

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Bochum (ots)

Am heutigen Samstag um 16:42 Uhr wurde die Feuerwehr Bochum zu einem Wohnungsbrand in der Alten Bahnhofstraße im Stadtteil Bochum-Langendreer alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte war keine Verrauchung zu erkennen, deutlich hörbar war jedoch ein Rauchwarnmelder in einer Wohnung im 1. OG. Zwei Trupps unter Atemschutz gingen mit C-Rohr zur Menschenrettung und Brandbekämpfung vor. Nachdem die Wohnungstür gewaltsam geöffnet wurde, konnte eine Frau mit Brandverletzungen gerettet und dem Rettungsdienst übergeben werden. Das Feuer wurde schnell gelöscht, weitere Maßnahmen durch die Feuerwehr waren nicht notwendig. Für die Brandursachenermittlung wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben. Nach ca. 50 Minuten war der Einsatz beendet, die Freiwillige Feuerwehr und der Rettungsdienst haben die Kräfte der Berufsfeuerwehr unterstützt.

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