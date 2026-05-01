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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen in Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

Am Nachmittag des 01.05.2026 kam es in der Trierer Straße in Hermeskeil zu einem Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah die Fahrerin eines PKW zwei weitere PKW, welche verkehrsbedingt auf der Trierer Straße warten mussten. Es kam zu einem Zusammenstoß der insgesamt 3 beteiligten Fahrzeuge, wobei die beiden vorderen Fahrzeuge durch die Wucht des Aufpralls ineinandergeschoben wurden.

Nachdem die Fahrerin des auffahrenden PKW durch unbeteiligte Passanten aus dem Fahrzeug befreit werden konnte, setzte sich dieses selbstständig in Bewegung und rollte unbesetzt rückwärts die Trierer Straße herunter, bis es mit der Fassade der anliegenden Häuserreihe kollidierte. Glücklicherweise wurden dabei keine weiteren Personen verletzt.

Die Insassen der unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden durch den Rettungsdienst behandelt und zwecks weiterer Abklärung teilweise in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Durch das Unfallgeschehen wurden drei Personen leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden an der Fassade der genannten Häuserreihe. Die Schadenssumme kann bislang noch nicht beziffert werden, dürfte jedoch im mittleren 4-stelligen Bereich liegen.

Vor Ort im Einsatz waren Kräfte des Rettungsdienstes, der FFW Hermeskeil, des THW Hermeskeil sowie eine Streife der PI Hermeskeil.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil

Telefon: 06503-91510
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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