PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei warnt vor falschen Bankmitarbeitern

Grevenbroich (ots)

Am Montag, 14. April, ist ein 80-Jähriger aus Grevenbroich offenbar Opfer von Betrügern geworden. Der Senior wurde kurz nach 14 Uhr telefonisch von einer Person kontaktiert, die sich als Mitarbeiter seiner Bank ausgab und behauptete, es sei eine Fälschung seiner Bankkarte im Umlauf, mit der bereits unberechtigte Transaktionen getätigt worden seien. Um weiteren Schaden zu verhindern sollte angeblich die Bankkarte abgeholt werden. Kurz vor 15 Uhr erschien dann eine bislang unbekannte Frau - 30 bis 40 Jahre alt, 170 Zentimeter groß, von kräftiger Statur und mit mitteleuropäischem Erscheinungsbild - an der Tür des Seniors an der Brucknerstraße. Sie nahm die Bankkarte entgegen und entfernte sich in unbekannte Richtung. Im Gespräch mit einem Bekannten erkannte der 80-Jährige wenig später den Betrug, informierte die Polizei und ließ seine Karte sperren. Ob es zu tatsächlichen unerlaubten Abbuchungen gekommen ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Diese hat das Kriminalkommissariat 12 aufgenommen. Weiterführende Hinweise nehmen die Ermittler unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Zudem rät die Polizei, ältere Menschen für das Thema Betrug zu sensibilisieren. Wer die gängigen Maschen wie falsche Polizeibeamte, Handwerker oder Bankmitarbeiter kennt, kann entsprechend reagieren und Verbrechen verhindern. Legen Sie ein gesundes Misstrauen bei unangekündigtem Besuch oder unbekannten Anrufern an den Tag. Im Zweifel: Auflegen!

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 15.04.2026 – 09:49

    POL-NE: Fahrraddieb festgenommen

    Meerbusch (ots) - Am Dienstag (14.04.) stellte, gegen 20 Uhr, ein Meerbuscher sein Pedelec vor seiner Haustür am Schaertzgensweg ab. Nach ersten Erkenntnissen hielten sich dabei zwei unbekannte Männer in diesem Bereich auf. Als der Meerbuscher kurze Zeit später zu seinem Pedelec zurückkehrte, war dieses entwendet worden. Einer dieser Männer gab an, nichts von dem Diebstahl zu wissen. Der zweite Unbekannte mit dem Fahrrad konnte von dem Meerbuscher an der Lötterfelder ...

    mehr
  • 14.04.2026 – 14:40

    POL-NE: Gruppe greift 27-Jährigen an - Polizei sucht Zeugen

    Grevenbroich (ots) - Ein 27-Jähriger ist in Grevenbroich offenbar von einer Gruppe aus sechs bis sieben Personen angegriffen und verletzt worden. Nach Kenntnisstand der Polizei hielt sich der Grevenbroicher am Montag, 13. April, gegen 22 Uhr im Bereich eines Schnellrestaurants an der Straße Ostwall auf, als er von der Gruppe konfrontiert wurde. Offenbar wurde der 27-Jährige körperlich Angegriffen, zudem wurde sein ...

    mehr
  • 14.04.2026 – 09:47

    POL-NE: Kollision auf Kreuzung

    Dormagen (ots) - Am Montag (13.04.), gegen 19:12 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Dormagener die Lübecker Straße in Richtung Heesenstraße. An der Kreuzung Provinzialstraße / Heesenstraße kollidierte er nach ersten Erkenntnissen mit einem von rechts kommenden und vorfahrtberechtigten Pkw. Die 55-jährige Kölnerin war auf der Provinzialstraße in Richtung Alte Heerstraße unterwegs und kam durch den Zusammenstoß von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte mit einer Ampel ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren