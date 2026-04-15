Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei warnt vor falschen Bankmitarbeitern

Grevenbroich (ots)

Am Montag, 14. April, ist ein 80-Jähriger aus Grevenbroich offenbar Opfer von Betrügern geworden. Der Senior wurde kurz nach 14 Uhr telefonisch von einer Person kontaktiert, die sich als Mitarbeiter seiner Bank ausgab und behauptete, es sei eine Fälschung seiner Bankkarte im Umlauf, mit der bereits unberechtigte Transaktionen getätigt worden seien. Um weiteren Schaden zu verhindern sollte angeblich die Bankkarte abgeholt werden. Kurz vor 15 Uhr erschien dann eine bislang unbekannte Frau - 30 bis 40 Jahre alt, 170 Zentimeter groß, von kräftiger Statur und mit mitteleuropäischem Erscheinungsbild - an der Tür des Seniors an der Brucknerstraße. Sie nahm die Bankkarte entgegen und entfernte sich in unbekannte Richtung. Im Gespräch mit einem Bekannten erkannte der 80-Jährige wenig später den Betrug, informierte die Polizei und ließ seine Karte sperren. Ob es zu tatsächlichen unerlaubten Abbuchungen gekommen ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Diese hat das Kriminalkommissariat 12 aufgenommen. Weiterführende Hinweise nehmen die Ermittler unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Zudem rät die Polizei, ältere Menschen für das Thema Betrug zu sensibilisieren. Wer die gängigen Maschen wie falsche Polizeibeamte, Handwerker oder Bankmitarbeiter kennt, kann entsprechend reagieren und Verbrechen verhindern. Legen Sie ein gesundes Misstrauen bei unangekündigtem Besuch oder unbekannten Anrufern an den Tag. Im Zweifel: Auflegen!

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