Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrraddieb festgenommen

Meerbusch (ots)

Am Dienstag (14.04.) stellte, gegen 20 Uhr, ein Meerbuscher sein Pedelec vor seiner Haustür am Schaertzgensweg ab. Nach ersten Erkenntnissen hielten sich dabei zwei unbekannte Männer in diesem Bereich auf. Als der Meerbuscher kurze Zeit später zu seinem Pedelec zurückkehrte, war dieses entwendet worden. Einer dieser Männer gab an, nichts von dem Diebstahl zu wissen. Der zweite Unbekannte mit dem Fahrrad konnte von dem Meerbuscher an der Lötterfelder Straße / Niederdonker Straße angetroffen werden. Als die Polizei eintraf, flüchtete dieser. Der 24-jährige Tatverdächtige aus Litauen konnte von den eingesetzten Beamten an der Lötterfelder Straße festgenommen werden. Während der Durchsuchung konnte ein Fahrzeugschlüssel festgestellt werden. In dem dazugehörigen Fahrzeug konnten gefälschte Kennzeichen aufgefunden werden. Das Mobiltelefon sowie die Kennzeichen wurden beschlagnahmt. Der 24-Jährige wurde zwecks kriminalpolizeilicher Maßnahmen zu einer Wache gebracht. Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei rät:

- Sichern Sie ihr Fahrrad. Dazu braucht es massive Bügel-, Stahlketten- oder Panzerkabelschlösser mit geprüfter Qualität. Sie sollten groß genug sein, um das Fahrrad an einem festen Gegenstand, wie etwa einem Fahrradständer, anzuschließen. Nur das Vorder- und Hinterrad blockieren reicht als Schutz nicht aus, da die Räder mühelos weggetragen oder verladen werden können.

- Notieren Sie die Fahrraddaten in einem Fahrradpass (z.B. Codier- oder Rahmennummer, Rahmengröße, Versicherung, Hersteller, Modell, Radtyp, Foto, Eigentumsnachweis)

- Lassen Sie ihr Fahrrad codieren. Mit Hilfe der Codierung kann die Polizei die Wohnanschrift des Eigentümers oder der Eigentümerin herausfinden

Am Donnerstag (23.04.) führt die Polizei Rhein-Kreis Neuss in der Zeit von 14 Uhr bis 16:30 Uhr eine Fahrradcodierung in Grevenbroich durch und bietet Bürgergespräche an. Örtlichkeit der Codierung ist der Vorplatz des Jugendtreffs in Grevenbroich an der Straße "An-St. Josef" 4.

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