PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrraddieb festgenommen

Meerbusch (ots)

Am Dienstag (14.04.) stellte, gegen 20 Uhr, ein Meerbuscher sein Pedelec vor seiner Haustür am Schaertzgensweg ab. Nach ersten Erkenntnissen hielten sich dabei zwei unbekannte Männer in diesem Bereich auf. Als der Meerbuscher kurze Zeit später zu seinem Pedelec zurückkehrte, war dieses entwendet worden. Einer dieser Männer gab an, nichts von dem Diebstahl zu wissen. Der zweite Unbekannte mit dem Fahrrad konnte von dem Meerbuscher an der Lötterfelder Straße / Niederdonker Straße angetroffen werden. Als die Polizei eintraf, flüchtete dieser. Der 24-jährige Tatverdächtige aus Litauen konnte von den eingesetzten Beamten an der Lötterfelder Straße festgenommen werden. Während der Durchsuchung konnte ein Fahrzeugschlüssel festgestellt werden. In dem dazugehörigen Fahrzeug konnten gefälschte Kennzeichen aufgefunden werden. Das Mobiltelefon sowie die Kennzeichen wurden beschlagnahmt. Der 24-Jährige wurde zwecks kriminalpolizeilicher Maßnahmen zu einer Wache gebracht. Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei rät:

- Sichern Sie ihr Fahrrad. Dazu braucht es massive Bügel-, Stahlketten- oder Panzerkabelschlösser mit geprüfter Qualität. Sie sollten groß genug sein, um das Fahrrad an einem festen Gegenstand, wie etwa einem Fahrradständer, anzuschließen. Nur das Vorder- und Hinterrad blockieren reicht als Schutz nicht aus, da die Räder mühelos weggetragen oder verladen werden können.

   -	Notieren Sie die Fahrraddaten in einem Fahrradpass (z.B. Codier-
oder Rahmennummer, Rahmengröße, Versicherung, Hersteller, Modell, 
Radtyp, Foto, Eigentumsnachweis)

- Lassen Sie ihr Fahrrad codieren. Mit Hilfe der Codierung kann die Polizei die Wohnanschrift des Eigentümers oder der Eigentümerin herausfinden

Am Donnerstag (23.04.) führt die Polizei Rhein-Kreis Neuss in der Zeit von 14 Uhr bis 16:30 Uhr eine Fahrradcodierung in Grevenbroich durch und bietet Bürgergespräche an. Örtlichkeit der Codierung ist der Vorplatz des Jugendtreffs in Grevenbroich an der Straße "An-St. Josef" 4.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 14.04.2026 – 14:40

    POL-NE: Gruppe greift 27-Jährigen an - Polizei sucht Zeugen

    Grevenbroich (ots) - Ein 27-Jähriger ist in Grevenbroich offenbar von einer Gruppe aus sechs bis sieben Personen angegriffen und verletzt worden. Nach Kenntnisstand der Polizei hielt sich der Grevenbroicher am Montag, 13. April, gegen 22 Uhr im Bereich eines Schnellrestaurants an der Straße Ostwall auf, als er von der Gruppe konfrontiert wurde. Offenbar wurde der 27-Jährige körperlich Angegriffen, zudem wurde sein ...

    mehr
  • 14.04.2026 – 09:47

    POL-NE: Kollision auf Kreuzung

    Dormagen (ots) - Am Montag (13.04.), gegen 19:12 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Dormagener die Lübecker Straße in Richtung Heesenstraße. An der Kreuzung Provinzialstraße / Heesenstraße kollidierte er nach ersten Erkenntnissen mit einem von rechts kommenden und vorfahrtberechtigten Pkw. Die 55-jährige Kölnerin war auf der Provinzialstraße in Richtung Alte Heerstraße unterwegs und kam durch den Zusammenstoß von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte mit einer Ampel ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 14:50

    POL-NE: Mehrere Autos in Neuss aufgebrochen

    Neuss (ots) - In der Nacht zu Sonntag, 12. April, sind unbekannte offenbar in eine Tiefgarage an der Mühlenstraße in der Neusser Innenstadt, die zu mehreren Wohnhäusern gehört, eingedrungen und haben dort mehrere Fahrzeuge aufgebrochen. Der oder die Verdächtigen drangen vermutlich zwischen 0:40 Uhr und 9 Uhr in die Tiefgarage ein. Dort wurden insgesamt zehn Fahrzeuge angegangen, zumeist wurden die Fenster ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren