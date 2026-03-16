Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Langfinger landet im Gefängnis - Bundespolizisten verhaften Süßigkeitendieb

Bremen (ots)

Hauptbahnhof Bremen, 15.03.2026 / 20:40 Uhr

Für einen 53-Jährigen endete der Diebstahl von Süßigkeiten aus einer Drogerie im Bremer Hauptbahnhof mit einem Gefängnisaufenthalt. Bundespolizisten stellten fest, dass ein Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann vorlag.

Um 20:40 Uhr steckte der Mann mehrere Süßigkeiten aus der Drogerie im Hauptbahnhof ein und verließ anschließend das Geschäft, ohne die Waren zu bezahlen. Zur Sachverhaltsaufnahme wurde eine Streife der Bundespolizei hinzugerufen. Bei der Kontrolle der Personalien im Fahndungscomputer fanden die Beamten heraus, dass der Langfinger vom Amtsgericht Bremen gesucht wurde. Wegen diverser Ladendiebstähle hatte das Gericht einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 53-Jährigen erlassen.

Die Bundespolizisten verhafteten den Gesuchten und übergaben ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen den Beamten der Polizei Bremen, die ihn dem Haftrichter vorführten.

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