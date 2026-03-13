Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Von hohem emotionalem Wert - Bundespolizisten stellen Teddybär sicher

Bremen (ots)

Hbf. Bremen, 12. März 2026 / 13:00 Uhr

Am Donnerstagnachmittag konnte eine Zivilbeamtin der Bundespolizei einen Gepäck-Dieb im Bereich des Hauptbahnhofs identifizieren. Der 54-Jährige hatte eine Woche zuvor den Koffer samt Inhalt einer Reisenden aus einem Metronom-Zug entwendet. Mit im Gepäck: ein Stofftier von hohem emotionalem Wert. Der Mann zeigte sich reumütig und gab seine Beute zurück.

Bereits am 5. März stellt die in Elsfleth wohnhafte Geschädigte an der Bundespolizeiwache eine Anzeige wegen Diebstahls ihres Reisekoffers. Sie gab an, mit dem Metronom aus Hamburg am Bremer Hauptbahnhof angekommen zu sein. Beim Aussteigen hatte sie den Koffer kurzzeitig unbeobachtet gelassen. Diesen Moment habe ein Unbekannter genutzt, um den Koffer zu stehlen. Das Gepäckstück enthielt neben einem MacBook im Wert von 1.200 Euro und einem hochwertigen Dyson Haartrockner auch einen Teddybären, der für die 20-Jährige eine große emotionale Bedeutung hatte. Die Bundespolizisten sichteten die Aufnahmen der Videoüberwachung am Bahnsteig und leiteten die Fahndung nach dem Unbekannten ein.

Eine Zivilbeamtin erkannte genau sieben Tage später den mutmaßlichen Dieb auf dem Bahnhofsvorplatz wieder. Der 54-Jährige gestand sofort den Diebstahl und erklärte, die Beute befinde sich noch in seinem Zimmer in einem Wohnheim. Zusammen mit den Bundespolizisten begab er sich zu seinem Wohnort und händigte die gestohlenen Gegenstände aus.

Die Bundespolizisten informierten die Elsfletherin telefonisch darüber, dass das Stehlgut mit einem Gesamtwert von etwa 2.000 Euro sichergestellt werden konnte. Die 20-Jährige war überglücklich, vor allem über das Auffinden ihres geliebten und "unbezahlbaren" Teddybären.

