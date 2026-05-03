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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an mehreren Bussen - Zeugen gesucht!

Idar-Oberstein (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, den 30.04.2026, 21:00 Uhr bis Samstag, den 02.05.2026, 21:00 Uhr kam es auf dem Gelände der Straßburgkaserne in Idar-Oberstein zu mehreren Sachbeschädigungen an dort abgestellten Bussen. Hierbei wurden insgesamt an neun Fahrzeugen die Scheiben beschädigt. Hinweise auf Tatverdächtige liegen nach aktuellem Ermittlungsstand nicht vor. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Idar-Oberstein entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Sachbearbeiter/Ansprechpartner: PK Schmitt
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781-561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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