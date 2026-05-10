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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sankt Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Unter Drogeneinfluss über Rot gefahren

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einer Streifenwagenbesatzung fiel am Samstagabend gegen 21:15 Uhr ein 38-jähriger Fahrer einer Mercedes-Benz C-Klasse auf, der an der Einmündung "Am Bahnhof" / L 546 eine rote Ampel missachtete. Obwohl die Beamten bei Grün ebenfalls in den Einmündungsbereich einfuhren, kam es glücklicherweise zu keiner Gefährdung.

Im weiteren Verlauf beschleunigte der Mann sein Fahrzeug auf der L 546 in Richtung St. Leon-Rot übermäßig, obwohl in diesem Bereich lediglich 70 km/h zulässig sind. Zudem fiel er durch eine unsichere Fahrweise auf und geriet in einer Linkskurve leicht auf die Gegenfahrbahn.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten deutliche Anzeichen für einen Betäubungsmittelkonsum fest. Ein noch auf dem Polizeirevier Wiesloch durchgeführter Urintest verlief positiv auf Drogen, weshalb dem 38-Jährigen im Anschluss eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Der Mercedes wurde verschlossen und verkehrssicher abgestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Julia Berberich
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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