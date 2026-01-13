PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 12-Jähriger bei Verkehrsunfall in Krombach verletzt - Polizei sucht Zeugen - #polsiwi

Kreuztal (ots)

In den frühen Morgenstunden ist es am Dienstag (13.01.2026) zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 12-Jähriger leicht verletzt wurde.

Gegen 7 Uhr war ein 12-Jähriger fußläufig auf dem Weg in die Schule. Dazu wollte er einen Fußgängerüberweg vor einem Kreisverkehr in der Olper Straße überqueren. Beim Betreten des Zebrastreifens wurde der 12-Jährige von einem heranfahrenden Auto getroffen, welches seine Fahrt unvermittelt fortsetzte. Bei dem PKW soll es sich laut Zeugenaussagen um einen weißen Seat gehandelt haben.

Hinter dem Seat befand sich nach derzeitigen Ermittlungen ein schwarzer SUV, der den Unfall beobachtet hat. Nach einer kurzen Rücksprache mit dem 12-jährigen Jungen ist er dann weitergefahren.

Das Verkehrskommissariat Kreuztal hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, insbesondere der Fahrer des SUV, werden gebeten Hinweise unter der Rufnummer 02732 / 909 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

