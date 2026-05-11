Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich L 600

L 598 - PM 1

Heidelberg (ots)

Aktuell kommt es im Kreuzungsbereich der L 600 und der L 598 aufgrund eines Verkehrsunfalls mit zwei beteiligten Pkw zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst.

Die Kreuzung ist derzeit für die Unfallaufnahme und die Bergungsmaßnahmen gesperrt. Über das Ausmaß der Verletzungen sowie die Unfallursache liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell