POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich L 600
L 598 - PM 1
Heidelberg (ots)
Aktuell kommt es im Kreuzungsbereich der L 600 und der L 598 aufgrund eines Verkehrsunfalls mit zwei beteiligten Pkw zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst.
Die Kreuzung ist derzeit für die Unfallaufnahme und die Bergungsmaßnahmen gesperrt. Über das Ausmaß der Verletzungen sowie die Unfallursache liegen noch keine Erkenntnisse vor.
Es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Matthias Weber
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell