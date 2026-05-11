Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Flugunfall im Luftraum über Hockenheim

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es im Luftraum über Hockenheim zu einem Flugunfall zwischen einem Motorsegler und einem Motorflugzeug.

Kurz nach 16 Uhr kam es in rund 800 Metern Höhe aus bislang unbekannten Gründen zu einer leichten Kollision zwischen den beiden Luftfahrzeugen. Dabei wurden an dem Motorsegler der Propeller und eine Tragfläche leicht beschädigt. An dem Motorflugzeug wurden eine Tragfläche und das Heckleitwerk leicht beschädigt. Der 30-jährige Pilot des Motorflugzeugs konnte sein Flugzeug nach Speyer zurückfliegen und auf dem dortigen Flugplatz sicher landen. Auch der 63-jährige Motorsegler-Pilot konnte sein Fluggerät in Hockenheim sicher landen.

Weder die beiden Piloten noch der 20-jährige Fluggast im Motorsegler kamen zu Schaden.

Die weiteren Ermittlungen zu den Ursachen des Zusammenstoßes durch das Fachdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim dauern an. In die Ermittlungen ist auch die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung involviert.

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