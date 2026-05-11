Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim/RNK: 15-jährige vermisst - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahdnung

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die Suche nach der 15-Jährigen aus Meckesheim ist beendet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6261038). Die Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Medienvertretende werden gebeten, in diesem Zusammenhang veröffentlichte Lichtbilder aus ihren Beständen zu löschen.

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