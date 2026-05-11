Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Brand auf Veranstaltungsgelände

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagnachmittag kam es auf einem Veranstaltungsgelände in Wiesloch zu einem Brandgeschehen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Auf dem Veranstaltungsgelände geriet nach 15 Uhr aus bislang unbekannten Gründen ein Gasgrill in Brand. Die Flammen griffen rasch auf eine Holzhütte mit Küche und einen Baum über. Dabei erlitt eine Person Verbrennungen am Arm und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus eingeliefert.

Das Gelände, auf dem eine Firmenfeier mit rund 180 Gästen stattfand, wurde umgehend geräumt. Weitere Gäste der Feier kamen nicht zu Schaden.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden. Insgesamt waren 85 Wehrleute mit 21 Fahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehren Walldorf und Wiesloch im Einsatz.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache des Polizeireviers Wiesloch dauern an.

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