Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Ladendiebstahl
Augsburg (ots)
Pfersee - Am Mittwoch (06.05.2026) gegen 15.15 Uhr entwendete ein 37-Jähriger Waren aus einem Supermarkt in der Franz-Kobinger-Straße.
Der 37-Jährige bezahlte beim Verlassen des Supermarktes lediglich einen Teil der Waren. Mitarbeiter beobachteten den Mann dabei. Offenbar verstieß der 37-Jährige außerdem gegen ein bestehendes Hausverbot
Bei Eintreffen der Polizeibeamten verhielt sich der Mann uneinsichtig und drohte den Beamten. Die Beamten brachten den 37-Jährigen aufgrund seines Verhaltens schließlich in den Arrest.
Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Ladendiebstahls und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 37-Jährigen.
Der 37-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell