Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Ladendiebstahl

Augsburg (ots)

Pfersee - Am Mittwoch (06.05.2026) gegen 15.15 Uhr entwendete ein 37-Jähriger Waren aus einem Supermarkt in der Franz-Kobinger-Straße.

Der 37-Jährige bezahlte beim Verlassen des Supermarktes lediglich einen Teil der Waren. Mitarbeiter beobachteten den Mann dabei. Offenbar verstieß der 37-Jährige außerdem gegen ein bestehendes Hausverbot

Bei Eintreffen der Polizeibeamten verhielt sich der Mann uneinsichtig und drohte den Beamten. Die Beamten brachten den 37-Jährigen aufgrund seines Verhaltens schließlich in den Arrest.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Ladendiebstahls und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 37-Jährigen.

Der 37-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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