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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 57-jähriger Mann bedroht Passanten und flüchtet vor der Polizei - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Freitagabend bedrohte im Stadtteil Sandhofen ein 57-jähriger Mann mehrere Passanten, flüchtete anschließend vor einer Polizeistreife und rammte deren Fahrzeug.

Gegen 19.30 Uhr meldeten Zeugen, dass ein Mann im Bereich des Kriegerdenkmals in der Kriegerstraße Passanten bedrohen würde. Unter anderem soll er einem älteren Mann seine zur Pistole geformte Hand an den Kopf gehalten und ihn aufgefordert haben, davonzurennen. Durch eine Streifenwagenbesatzung konnte noch beobachtet werden, wie sich der 57-Jährige zu seinem Fahrzeug, einem Mercedes, begab und durch die Untergasse davonraste. Die Polizeibeamten folgten dem Flüchtenden, der mit nicht angepasster Geschwindigkeit durch die dortigen Gassen raste. Am Ende der Untergasse musste der 57-Jährige sein Fahrzeug an der dortigen Schranke stoppen. Die Beamten hielten mit ihrem Streifenwagen in geringem Abstand hinter dem Mercedes des 57-Jährigen. Dieser legte den Rückwärtsgang ein, setzte zurück und prallte gegen den Streifenwagen. Die Polizisten zogen den 57-Jährigen mit Zwangsanwendung aus seinem Fahrzeug und nahmen ihn vorläufig fest.

Ein Alkohol- und Drogentest bei dem Mann verlief ohne Befund. Weitere Ermittlungen ergaben, dass er sich offenbar unter einer psychischen Erkrankung leidet und sich in einer Notsituation befand.

Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung, Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen und Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Geschädigte, die durch den Mann bedroht wurden sowie Zeuginnen und Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum Fahrverhalten des 57-Jährigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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