Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Leicht Verletzter bei Auffahrunfall

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der L531 am Sonntag gegen 11 Uhr verletzte sich ein 18-jähriger Opel-Fahrer leicht. Er war in Richtung B3 unterwegs, als er kurz vor der Einmündung zur Boschstraße an der Ampelanlage das Tempo verringerte. Ein nachfolgender 54-jähriger Mercedes-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr dem Opel ins Heck. Hierbei erlitt der 18-Jährige leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehr als 30.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg beseitigte auf die Fahrbahn ausgelaufene Betriebsstoffe. Während der Unfallaufnahme musste die L531 kurzzeitig gesperrt werden.

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