Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Brand in Hinterhof von Restaurant

Zum Brand im Hinterhof eines Restaurants in der Eisenbahnstraße sind in der Nacht auf Freitag gegen 0 Uhr Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst ausgerückt. Die Wehrleute konnten das Feuer, das an einer Ablagestelle für Müll ausgebrochen war, schnell löschen und ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindern. An der Außenfassade der naheliegenden Gebäude dürfte durch den Brand Sachschaden von mehreren tausend Euro entstanden sein. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen zum Brand übernommen. Möglicherweise hat sich der Abfall durch Reste aus einem Aschenbecher entzündet. Verletzt wurde niemand.

Grünkraut

Carport gerät in Brand - Hoher Sachschaden

Beim Brand eines Carports in der Fliederstraße am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr ist hoher Sachschaden entstanden. Das Feuer griff auf das gesamte Carport über, wobei aufgrund der Hitzeentwicklung auch die Wand des angrenzenden Hauses in Mitleidenschaft gezogen wurde, zudem zog Rauch in den Keller des Gebäudes. Eine Person wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindern. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und überprüft in diesem Zusammenhang auch, ob möglicherweise ein defekter Pedelec-Akku den Brand ausgelöst hat.

Wangen im Allgäu

Passantinnen belästigt - Polizei nimmt Berauschten in Gewahrsam

Einen berauschten 28-Jährigen haben Beamte des Polizeireviers Wangen im Allgäu am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr am Busbahnhof in Gewahrsam genommen. Der Mann verhielt sich aufdringlich gegenüber Passantinnen und zeigte sich auch bei der späteren Polizeikontrolle äußerst uneinsichtig. Einem Platzverweis kam der 28-Jährige zunächst widerwillig nach, kehrte dann jedoch nur kurz später erneut zurück an den Busbahnhof. Als die Einsatzkräfte dem Mann schließlich den Gewahrsam erklärten, leistete er erheblichen Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen und versuchte unter anderem einer Polizeibeamtin einen Kopfstoß zu verpassen und in die Hand zu beißen. Aufgrund seines Ausnahmezustands wurde der 28-Jährige in ein Fachklink gebracht. Auf ihn kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu.

Wolfegg

Autofahrer kommt von Fahrbahn ab - schwer verletzt

Nach bisherigen Erkenntnissen schwerere Verletzungen hat sich ein Autofahrer am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Wassers und Neumühle zugezogen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 18-Jährige mit seinem Audi von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Leitplanke und überschlug sich mehrfach neben der Straße. Zur Erstversorgung wurde ein Notarzt per Rettungshubschrauber an die Unfallstelle geflogen. Ein Rettungsdienst brachte den Fahrer schließlich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden von schätzungsweise über 15.000 Euro.

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