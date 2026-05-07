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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau / Pfullendorf / Mengen

Verkehrskontrollen

Wegen Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol sowie Betäubungsmitteln haben Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau und des Polizeiposten Pfullendorf in der Nacht auf Donnerstag Ermittlungen gegen drei Verkehrsteilnehmer eingeleitet. Während ein 66 Jahre alter Autofahrer bei Mengen alkoholisiert war und bei einer Verkehrskontrolle über 0,5 Promille pustete, schlug bei einem 45 Jahre alten Autofahrer im Bereich Pfullendorf und bei einem jugendlichen E-Scooter-Fahrer in Bad Saulgau ein Drogenvortest auf Cannabis an. Der Alkoholisierte musste auf dem örtlichen Polizeirevier einen gerichtsverwertbaren Alkoholtest durchführen. Für die beiden Verkehrsteilnehmer, bei denen der Verdacht auf Drogenbeeinflussung besteht, folgte die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus. Für das Fahren unter Alkohol- sowie Drogeneinfluss droht ein Bußgeld von mehreren hundert Euro sowie ein Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christian Sugg
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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