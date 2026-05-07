Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Tettnang

Falscher Bankmitarbeiter ergaunert Erspartes

Mit einer miesen Masche hat ein Betrüger am Mittwochmittag eine 59-Jährige aus dem Raum Tettnang um ihr Erspartes gebracht. Ein Unbekannter rief die Frau gegen 13 Uhr an und gab sich als Bankmitarbeiter aus. Er behauptete, dass ihr Konto gehackt worden sei und gerade jemand versuche, Geld abzuheben. Um ihr Vermögen zu retten, müsse sie ihr Geld sofort auf ein "Sicherheitskonto" überweisen. Der Betrüger wirkte dabei so überzeugend, dass die Frau unter seiner Anleitung am Telefon einen vierstelligen Betrag auf das fremde Konto überwies. Dass sie auf einen Betrüger hereingefallen war, bemerkte sie erst später nach einem Kontrollanruf bei ihrer echten Bank. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. In dem Zusammenhang warnt die Polizei abermals: seien sie misstrauisch bei dringenden Geldüberweisungen, zu denen sie Telefonanrufer bringen möchten! Weitere Informationen und Verhaltenstipps zu dieser und weiteren Betrugsmaschen finden sie unter www.polizei-beratung.de.

Oberteuringen

Vorfahrtsunfall fordert eine Verletzte und hohen Sachschaden

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Mittwochnachmittag. Der 61-jährige Fahrer eines VW-Transporters wollte gegen 16.30 Uhr vom Fliederweg nach links in die vorfahrtsberechtigte Kornstraße einbiegen. Dabei übersah er den VW einer 28-Jährigen, die auf der Kornstraße in Richtung Friedrichshafen unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 28-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde zur ambulanten Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Gegen den 61-Jährigen wird nun wegen fährlässiger Körperverletzung ermittelt.

Überlingen

Berauschter Autofahrer gestoppt

Ein empfindliches Bußgeld, ein mehrwöchiges Fahrverbot und Punkte im Verkehrssünderregister drohen einem 19-Jährigen, den Beamte des Polizeireviers Überlingen am späten Mittwochabend mit seinem Wagen im Stadtgebiet gestoppt haben. Da sich bei der Kontrolle Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss ergaben und ein Vortest positiv auf THC anschlug, musste der 19-Jährige die Polizisten zur Entnahme einer Blutprobe in eine Klinik begleiten. Weiterfahren durfte er nicht. Er wird nun entsprechend angezeigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell