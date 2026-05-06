Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auffahrunfall

Ein Sachschaden in Höhe von rund 6.500 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, vom Dienstagvormittag an der Kreuzung Länderöschstraße / Ravensburger Straße. Eine 75-jährige Skoda-Fahrerin bremste gegen 10.45 Uhr an einer Ampel ab, als diese auf Rot umschaltete. Ein nachfolgender 21-jähriger VW-Lenker erkannte dies zu spät und fuhr als Folge von zu geringem Sicherheitsabstand auf das Fahrzeug der Frau auf. Beide Beteiligten blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Die Polizei leitete gegen den Unfallverursacher ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Tettnang

Vespa-Fahrer genötigt

Nach einer Nötigung im Straßenverkehr am Dienstagmittag in der Wangener Straße sucht der Polizeiposten Tettnang nach Zeugen. Ein 22-jähriger Vespa-Fahrer war kurz vor 12.30 Uhr von Tettnang in Richtung Tannau unterwegs, als ein hinter ihm fahrender Ford-Lenker massiv gedrängelt und mehrfach die Lichthupe betätigt haben soll. Im Bereich der Verkehrsinsel auf Höhe der Abzweigung "Baumgarten" habe der Autofahrer den Roller knapp überholt und diesen im Anschluss mehrfach unvermittelt ausgebremst. Bei dem Fahrzeug des Unbekannten soll es sich um einen silbernen oder grauen Ford Mondeo mit einer Zulassung im Main-Taunus-Kreis (MTK) handeln. Der Fahrer wird als etwa 25 bis 35 Jahre alt und mit kurzen, dunkelbraunen Haaren beschrieben. Da zum Zeitpunkt des Geschehens mehrere Fahrzeuge entgegenkamen, hofft die Polizei auf weitere Hinweise. Zeugen des Vorfalls, insbesondere die entgegenkommenden Pkw-Lenker, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/9371-0 zu melden.

Eriskirch

Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Zeugen sucht das Polizeirevier Friedrichshafen zu einer Unfallflucht am Dienstagmittag auf einem Parkplatz in der Friedrichshafener Straße. Im Zeitraum zwischen 11.45 Uhr und 12.30 Uhr streifte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen geparkten Ford Focus an der hinteren rechten Stoßstange und suchte im Anschluss das Weite. Der Sachschaden wird auf über 1.500 Euro geschätzt. Zeugen der Unfallflucht oder Personen, die Hinweise zum unbekannten Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Überlingen / Bermatingen

Mehrere berauschte Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Das Polizeirevier Überlingen hat zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen bei Verkehrskontrollen mehrere fahruntüchtige Verkehrsteilnehmer gestoppt. Ein Atemalkoholtest bei einem 69-jähriger Mercedes-Lenker am Dienstagabend in der Mühlenstraße in Überlingen ergab einen Wert von rund 0,7 Promille. Kurz danach kontrollierten Beamte in der Markdorfer Straße in Bermatingen eine 58-jährige Autofahrerin mit über 0,5 Promille. Beiden Verkehrsteilnehmern wurde die Weiterfahrt untersagt. Sie erwartet nun ein empfindliches Bußgeld sowie ein Fahrverbot. Einen weiteren Fahrzeugführer stoppten die Beamten ebenfalls in Bermatingen. Ein Atemalkoholtest bei dem 35-jähriger VW-Fahrer ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Er durfte seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben und die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Außerdem sind kurz nach Mitternacht in der Frohsinnstraße in Überlingen zwei E-Scooter-Fahrer einer Kontrolle unterzogen worden. Bei der 23-jährigen Frau und dem 29-jährigen Mann reagierten durchgeführte Drogentests jeweils positiv auf THC. Auch sie mussten die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Außerdem wurde ihnen die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden untersagt. Sollten die entnommenen Blutproben ebenfalls positiv auf Rauschgift getestet werden, müssen sie jeweils mit empfindlichen Bußgeldern, Punkten und Fahrverboten rechnen.

Stetten

Straßenlaterne beschädigt - Unfallflucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Nacht von Montag auf Dienstag im Wiesenweg sucht die Polizei Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker fuhr gegen 1 Uhr gegen eine Straßenlaterne. Durch die Kollision fiel der Lampenschirm zu Boden und zerbrach. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern suchte der Verursacher das Weite. An der Unfallstelle fand die Polizei einen abgebrochenen Türgriff eines Fahrzeugs. Der Polizeiposten Meersburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Geräusche wahrgenommen haben oder Hinweise zu einem Fahrzeug mit fehlendem Türgriff geben können, sich unter Tel. 07532/4344-3 zu melden.

Salem

Einbruch in Schule

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen ist ein Unbekannter in ein Schulgebäude in der Schloßseeallee eingebrochen. Der Täter hebelte die Eingangstür sowie mehrere Türen und Schränke im Gebäudeinneren auf. Dabei entwendete er nach ersten Erkenntnissen ein Tablet, geringe Mengen Bargeld sowie technisches Zubehör. Im Zuge der Ermittlungen des Polizeipostens Salem ergaben sich Hinweise auf einen minderjährigen Tatverdächtigen. Ob der Junge tatsächlich für den Einbruch verantwortlich ist, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell noch nicht abzuschätzen.

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