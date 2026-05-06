Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 06.05.2026

Leutkirch im Allgäu (Landkreis Ravensburg) (ots)

Zwei Tatverdächtige wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft

Nach einer Auseinandersetzung in einer Gemeinschaftsunterkunft in Leutkirch im Allgäu am Sonntagmorgen sitzen zwei Personen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Nach bisherigen Erkenntnissen suchten die beiden 22 und 24 Jahre alten Männer in den frühen Morgenstunden des 03.05.2026 einen anderen 22-Jährigen in dessen Unterkunft auf. Die Tatverdächtigen sollen mit den jeweils von ihnen mitgeführten Messern auf ihr Opfer losgegangen sein und dieses dabei oberflächlich leicht verletzt haben. Der junge Mann konnte weitere Angriffe mit den Messern abwehren und sich schließlich in einem Zimmer bei einem weiteren Bewohner in Sicherheit bringen. Mehrere Polizeistreifen rückten zu der Unterkunft aus und nahmen die beiden Tatverdächtigen noch vor Ort fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurden die beiden 22 und 24 Jahre alten Tatverdächtigen am Montagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt, der gegen die afghanischen Staatsangehörigen jeweils einen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erließ und diese in Vollzug setzte. Anschließend wurden beide dringend Tatverdächtigen in Justizvollzugsanstalten gebracht.

Das Kriminalkommissariat Ravensburg hat die weiteren Ermittlungen zu der Tat und den Hintergründen übernommen.

Erste Staatsanwältin Tanja Vobiller, Tel. 0751/806-1374

Polizeihauptkommissar Christian Sugg, Tel. 0751/803-1010

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