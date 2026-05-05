Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Nach Überholmanöver Kontrolle verloren - Beifahrerin nicht angeschnallt und schwerverletzt

Nach einem Überholmanöver am Montagabend gegen 20.30 Uhr hat ein 39 Jahre alter BMW-Fahrer auf der L 325 zwischen Fenken und Schlier die Kontrolle über seinen Wagen verloren und einen Verkehrsunfall verursacht. Mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der BMW überschlug sich in der Folge, wobei die 39 Jahre alte Beifahrerin wohl nicht angeschnallt war und durch das geöffnete Schiebedach aus dem Fahrzeug geschleudert wurde. Sie zog sich schwerere Verletzungen zu und musste von einem Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 39 Jahre alte Fahrer des Wagens wurde leicht verletzt, zwei weitere Fahrzeuginsassen kamen nach bisherigem Stand mit dem Schrecken davon. Am BMW dürfte Sachschaden von schätzungsweise rund 50.000 Euro entstanden sein. Der Unfallwagen wurde abgeschleppt.

Wangen im Allgäu

Fahrzeugbrand

Ein Fahrzeugbrand hat am Montagabend kurz vor 19 Uhr zu einer zeitweisen Vollsperrung auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Wangen-Nord und Wangen-West geführt. Vermutlich dürfte ein Motorschaden das Feuer an dem Mercedes verursacht haben, den dessen 53 Jahre alter Fahrer kurz zuvor auf den Pannenstreifen gelenkt hatte. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Wagen bereits in Vollbrand. Der 53-Jährige wurde vor Ort vorsorglich von einem Rettungsdienst untersucht, blieb aber unverletzt. Der Sachschaden am Mercedes wird auf mehrere 10.000 Euro beziffert, ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Pkw.

Isny im Allgäu

Zebrastreifen auf Bundesstraße aufgemalt - Polizei ermittelt

Vermutlich in der Nacht auf den 1. Mai haben Unbekannte auf der B 12 in Großholzleute eigenmächtig mit weißer Farbe einen Fußgängerüberweg auf die Fahrbahn aufgemalt. Der Polizeiposten Isny im Allgäu hat nun Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet und bittet Personen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, sich unter Tel. 07562/97655-0 zu melden.

Leutkirch im Allgäu

Hecke gerät nach Arbeiten mit Unkrautbrenner in Brand

Arbeiten mit einem Unkrautbrenner dürften der Auslöser für einen Heckenbrand am Montagmittag gegen 13 Uhr in der Karlstraße gewesen sein. Das Feuer, das sich lediglich auf einen Teil der Hecke beschränkte, konnte von der hinzugerufenen Feuerwehr zügig gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden beträgt lediglich wenige hundert Euro. Gegen den Anwohner, der mit dem Unkrautbrenner tätig war, wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang eindringlich auf die derzeit äußerst trockene Vegetation hin und bittet um entsprechend achtsamen Umgang mit offenen Feuern oder anderen potentiellen Brandquellen.

Leutkirch im Allgäu

Gartenhecke gerät in Brand - mehrere tausend Euro Sachschaden

Mehrere tausend Euro Sachschaden sind am Montagnachmittag beim Brand einer Gartenhecke in der Wilhelmstraße entstanden. Gegen 15 Uhr rückten Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst zu der in Vollbrand stehenden Hecke aus. Teile einer angrenzenden Terrasse, darunter auch Gartenmobiliar, sowie zwei in unmittelbarer Nähe geparkte Pkw wurden durch das Feuer teils erheblich beschädigt. Ein Anwohner wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte ein weiteres Ausbreiten verhindern. Das Polizeirevier Leutkirch im Allgäu hat die Ermittlungen zur noch nicht geklärten Brandursache aufgenommen und bittet Personen, die das Feuer beobachtet haben oder Hinweise auf die Entstehung geben können, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

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