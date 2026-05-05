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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen/ Tettnang

Mehrere berauschte Fahrzeugführer kontrolliert

Bei Verkehrskontrollen haben Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am Montag insgesamt vier Fahrzeugführer festgestellt, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilnahmen. In der Ehlersstraße hat eine Polizeistreife am frühen Nachmittag einen 43-jährigen E-Scooter-Fahrer kontrolliert, bei dem ein Vortest den Verdacht auf Cannabiskonsum bestätigte. Am späten Nachmittag sind in der Teuringer Straße zwei weitere E-Scooter-Fahrer im Alter von 24 und 26 Jahren durch drogentypische Auffälligkeiten ins Visier der Polizei geraten. Da bei dem 24-Jährigen trotz eines vorgezeigten Rezepts die vorschriftsmäßige Einnahme nicht abschließend geklärt werden konnte und beim 26-Jährigen kein Vortest möglich war, wurde in beiden Fällen in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Am Abend stoppte die Polizei zudem einen 26-jährigen Pkw-Lenker in Tettnang, der deutliche Ausfallerscheinungen zeigte und positiv auf THC getestet wurde. Sollten die entnommenen Blutproben den Verdacht bestätigen, müssen die vier Männer jeweils mit empfindlichen Bußgeldern, Punkten und Fahrverboten rechnen. Allen Fahrzeuglenkern wurde die Weiterfahrt untersagt.

Oberteuringen

Verletzungen nach Auseinandersetzung - Polizei sucht Zeugen

In eine handfeste Auseinandersetzung mit drei Unbekannten ist ein 46-Jähriger am frühen Sonntagmorgen gegen 00.15 Uhr geraten. Auf dem Fußweg zwischen Rotach und Sportheim geriet der Mann mit seinem Kontrahenten in ein Wortgefecht. Anschließend wurde er wohl rücklings angegriffen, sodass er zu Boden ging. Die Täter traten anschließend gemeinsam auf ihn ein und flüchteten im Anschluss. Der 46-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Das Polizeirevier Friedrichshafen bittet Personen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich des Sportheims gemacht haben oder Hinweise auf die Tätergruppe geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Luca Bosch
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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