Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Mann in Polizeigewahrsam

In einer Gewahrsamszelle der Polizei endete der Montagabend für einen 52 Jahre alten Mann, der zuvor eine Gaststätte in der Bahnhofstraße besucht hatte. Der Mann fiel gegen 20 Uhr aufgrund seiner starken Alkoholisierung auf, weshalb die Polizei hinzugerufen wurde. Dieser gegenüber zeigte er sich deutlich unkooperativ und beleidigte die Beamten durch Worte und Gesten. Da er zudem auf einen Polizeibeamten losging, wurden ihm letztlich Handschellen angelegt. Die Polizisten brachten ihn zur Ausnüchterung in eine Zelle des Polizeireviers, wo er auf richterliche Anordnung bis zum Dienstagmorgen verbleiben musste. Zudem hat er neben der Kostenrechnung für die Übernachtung nun auch mit einer Strafanzeige wegen Beleidigung zu rechnen.

Sigmaringen

Auseinandersetzung an Bahnhof - Polizei sucht Zeugen

Personen, die am Montagabend gegen 22 Uhr im Bereich des Bahnhofs eine Schlägerei beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sigmaringen zu melden. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen waren mindestens drei Beteiligte aneinandergeraten. Ein deutlich alkoholisierter 26-Jähriger soll dabei durch seine beiden Kontrahenten im Gesicht verletzt worden sein. Zeugen des Vorfalls können sich unter Tel. 07571/104-0 an das Polizeirevier Sigmaringen wenden.

Pfullendorf

Totalschaden nach Verkehrsunfall

Totalschaden an zwei Autos ist die Folge eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr an der Ecke Schulstraße/ Überlinger Straße gekommen ist. Ein 18 Jahre alter Renault-Fahrer, der von der Schulstraße nach links in die Überlinger Straße einbog, nahm einem von links kommenden BMW-Lenker die Vorfahrt. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden, der sich nach ersten Schätzungen auf insgesamt rund 34.000 Euro belaufen dürfte. Die Autos mussten nach dem Zusammenstoß abgeschleppt werden. Die Fahrer blieben nach erster Einschätzung an der Unfallstelle unverletzt.

Wald / Ostrach

Feuerwehr rückt zu Bränden aus

Sowohl in Waldbeuren als auch im Raum Walbertsweiler war am Montagmorgen die Feuerwehr wegen Bränden im Einsatz. Während Am Brechtor in Waldbeuren ein Kompost in Flammen aufgegangen war, nachdem offenbar noch warme Ofen-Asche entsorgt wurde, brannte neben einem Feldweg zwischen Walbertsweiler und Herrenhau ein Reisighaufen, der für eine erhebliche Rauchentwicklung sorgte. Die Wehrleute, die zu beiden Einsätzen mit jeweils drei Fahrzeugen angerückt waren, löschten die Flammen. Sachschaden entstand jeweils nicht. Nochmals wird vor der aktuell erhöhten Wald- und Grasbrandgefahr gewarnt. Diese liegt nach Index des DWD in der Region aktuell bei Stufe 3 bis 4. Vermeiden Sie offene Feuer und entsorgen Sie Zigaretten und andere brennende Gegenstände nicht achtlos. Feuer können sich rasch ausbreiten und zu einem unkalkulierbaren Risiko werden.

Mengen

Einbrüche in Schrebergartenanlagen

In insgesamt neun Gartenhäuschen in den Schrebergartenanlagen neben der B 32 bei Ennetach ist in der Nacht von Sonntag auf Montag eingebrochen worden. Der Täter verschaffte sich durch Aufhebeln der Türen oder Einschlagen von Fenstern Zutritt zu den Häusern, die sich in der Grünanlage entlang der Verlängerung der Klosterstraße in Richtung Donau befinden. Er nahm neben einem Winkelschleifer wohl auch ein Pocketbike mit. Der entstandene Schaden ist aktuell noch nicht abzuschätzen. Personen, die zwischen 20 und 6 Uhr Verdächtiges in den Anlagen beobachtet haben oder sonstige Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07572/5071 beim Polizeiposten Mengen zu melden.

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