Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 05.05.2026

Friedrichshafen/ Bodenseekreis (ots)

Nach Einbruch in Apotheke in Untersuchungshaft

Nach einem Einbruch in eine Apotheke in Friedrichshafen in der Nacht zum Montag sitzt ein 22 Jahre alter Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 1.30 Uhr gehört, wie eine Scheibe an dem Geschäft eingeschlagen wurde und unverzüglich die Polizei verständigt. Einsatzkräfte des Polizeireviers Friedrichshafen nahmen den 22-Jährigen schließlich fest, als er gerade aus dem Objekt flüchten wollte und stellten bei ihm Diebesgut sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde der einschlägig vorbestrafte Tatverdächtige am Montagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen Einbruchsdiebstahls gegen den deutschen Staatsangehörigen und setzte diesen in Vollzug.

Der 22-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

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