Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Mengen

Autofahrer sucht nach Unfall das Weite

Empfindliche Konsequenzen hat ein Autofahrer zu tragen, der am Montag gegen 17.15 Uhr beim Abbiegen von der Klosterstraße in die Kastellstraße mit seinem Auto-Anhänger-Gespann einen verbotswidrig geparkten Pkw gestreift hat. Er verursachte dabei einen Schaden von insgesamt rund 3.500 Euro. Nach der Kollision hielt der Unfallverursacher kurz an und es kam zum Streit mit dem Besitzer des beschädigten Wagens, bevor der 51-jährige Verursacher wieder ins Auto stieg und davonfuhr. Eine Polizeistreife, die kurz darauf an der Unfallstelle war, nahm die Verfolgung des Flüchtigen auf und stoppte das Gespann kurz vor Rulfingen. Der 51-Jährige wird nun wegen Verkehrsunfallflucht angezeigt. Da er keinen Wohnsitz in Deutschland besitzt, hinterlegte er noch vor Ort eine entsprechende Sicherheitsleistung.

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