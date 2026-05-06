Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Sachbeschädigung in Kirche

Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 6.45 und 17.30 Uhr in der St.Nikolaus-Kirche in Schmalegg für eine Verwüstung gesorgt. Der Täter betrat in der Zeit die unverschlossene Kirche in der Schenkenstraße, stellte mehrere Gegenstände um, warf mit Dingen um sich und stieß unter anderem einen hölzernen Dekorationshalter um, der dabei zu Bruch ging. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf eine niedrige dreistellige Summe. Personen, die Hinweise auf den Verursacher der Beschädigung und Verschmutzung im Kirchenraum geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/8803-3333 in Verbindung zu setzen.

Horgenzell

Kind von Autofahrerin erfasst

Eine Autofahrerin hat am Dienstagnachmittag bei einem Fahrmanöver in Zogenweiler ein 10 Jahre altes Kind auf einem Roller übersehen und dieses touchiert. Die 25 Jahre alte Audi-Lenkerin fuhr vom Fahrbahnrand an und wendete, wobei sie den Jungen auf seinem Fahrzeug nicht wahrnahm. Der Junge erlitt bei der Kollision mit dem Auto einen Knochenbruch. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und medizinisch versorgt. Die Autofahrerin kam mit einem Schrecken davon.

Wangen

Aquaplaning auf Autobahn - Unfall

Glimpflich abgelaufen ist ein Verkehrsunfall vom Dienstagabend gegen 20.30 Uhr auf der A 96, der auf Aquaplaning zurückzuführen ist. Ein 22 Jahre alter Mercedes-Lenker, der in Richtung Memmingen unterwegs war, verlor zwischen der Behelfsausfahrt Neuravensburg und der Anschlussstelle Wangen-West auf regennasser Straße die Kontrolle über seinen Wagen und geriet ins Schleudern. Er prallte mehrmals gegen die rechte Leitplanke, bevor er rechtsseitig einen Hang hinauffuhr und dort zum Stehen kam. Der 22-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. An seinem Mercedes entstand ein Schaden von 15.000 Euro, der Schaden an den Leitplanken wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Wangen

Ladendieb gefasst

In der Innenstadt war am Dienstag ein Ladendieb zugange, der sich an gleich mehreren Auslagen verschiedener Geschäfte bedient hat. In insgesamt fünf verschiedenen Läden stahl der Täter Waren- hauptsächlich Schuhe, Modeschmuck und einen Sonnenhut- im Wert eines mittleren dreistelligen Eurobetrags. Ein Zeuge in einem Sportgeschäft in der Zeppelinstraße beobachtete den 31-Jährigen bei einer der Taten und stoppte ihn. Bei der Durchsuchung seines Rucksackes fand die Polizei schließlich das weitere Diebesgut, weshalb nun Ermittlungsverfahren gegen den 31-Jährigen eingeleitet wurden.

Wangen

Mann zerkratzt Auto

Schaden von mehreren tausend Euro hat ein Mann am Dienstagabend kurz vor 20 Uhr an einem in der Zunfthausgasse geparkten Porsche verursacht. Der 78 Jahre alte Mann hatte offenbar mutwillig mit einer spitzen großen Nadel den Lack des berechtigt abgestellten Fahrzeugs beschädigt. Ein Unrechtsbewusstsein für sein Handeln schien der Senior dabei nicht zu haben. Er hat nun mit einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung zu rechnen.

Kißlegg

Polizeieinsatz nach handgreiflichem Familienstreit

Ein 25 Jahre alter Mann hat am Dienstagabend für einen Polizeieinsatz gesorgt. Er war in einer Wohnung im Stadtgebiet mit seiner Familie erst in verbalen Streit geraten, dem kurz darauf Handgreiflichkeiten seinerseits folgten. Dabei verletzte er seinen Vater leicht und warf zudem mit Bedrohungen und Beleidigungen um sich. Anschließend ergriff er die Flucht, während seine Familie die Polizei kontaktierte. Als die Beamten den 25-Jährigen ausmachten, flüchtete er zurück in die Wohnung und beleidigte und bedrohte aus dieser die Einsatzkräfte massiv. Er konnte letztlich dazu bewegt werden, die Wohnung wieder zu verlassen und wurde im Anschluss in eine psychiatrische Fachklinik gebracht. Während dieser Maßnahmen attackierte er zwei Polizisten, konnte aber keinen von beiden verletzen. Er hat nun mit diversen Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs, Widerstand, Bedrohung, Körperverletzung und Beleidigung zu rechnen.

Amtzell

Motorradfahrerin nach Zusammenstoß verletzt

An der Einmündung der Autobahnausfahrt Wangen-West auf die B32 wurde am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr eine Motorradfahrerin von einem Pkw erfasst. Eine 22 Jahre alte Opel-Lenkerin übersah beim Einfahren von der Ausfahrt auf die Bundesstraße die von links kommende 45-jährige Bikerin auf ihrer Maschine. Diese konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Dabei kam sie zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte sie zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt, an den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 7.000 Euro.

Weingarten

Autofahrer gestoppt - Polizei ermittelt

Ohne Kennzeichen und ohne Führerschein - dafür aber mit deutlich zu viel Alkohol intus war ein Autofahrer am Dienstagabend in der Niederbieger Straße unterwegs. Das Fahrzeug war einer Polizeistreife aufgefallen, die den 43 Jahre alten Autofahrer daraufhin kontrollierte. Schnell zeigte sich, dass der Wagen nicht zugelassen war, der 43-Jährige keinen Führerschein besaß und zudem unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test am Gerät ergab über 1,2 Promille. Da zudem der Verdacht auf vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum bestand, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Neben der Trunkenheit im Verkehr wird auch wegen des Verdachts auf Betäubungsmitteleinfluss ermittelt. Außerdem hat der 43-Jährige mit Anzeigen wegen Fahrens ohne Führerschein und ohne Zulassung sowie einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu rechnen. Wer Besitzer des abgemeldeten Citroen C5 ist, klärt derzeit das Polizeirevier Weingarten.

Bad Waldsee

Motorroller gestohlen

Im Laufe des vergangenen Wochenendes wurde ein am Bahnhof geparkter Motorroller gestohlen. Der Täter überwand offenbar das Lenkradschloss des schwarz-silbernen Rollers der Marke REX mit Wangener Zulassung. Anschließend nahm er das Fahrzeug samt Helm und Handschuhen mit. Der für den Eigentümer entstandene Schaden durch den Diebstahl dürfte sich auf rund 1.000 Euro belaufen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07524/4043-0 an den Polizeiposten Bad Waldsee zu wenden, der zwischenzeitlich Ermittlungen in der Sache aufgenommen hat.

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