Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Touristen lassen Hund bei sommerlichen Temperaturen in Fahrzeug zurück

Rövershagen (Landkreis Rostock) (ots)

Am gestrigen Nachmittag meldeten sich besorgte Passanten bei der Sanitzer Polizei, weil sie in einem Fahrzeug auf einem Camper-Parkplatz in Purkshof einen eingesperrten Hund feststellten, der augenscheinlich Hilfe benötigte. Die eingesetzten Polizisten konnten vor Ort einen dort abgestellten Toyota feststellen, in dem sich eine amerikanische Bulldogge befand. Trotz teilweise geöffneter Fensterscheiben stiegen die Temperaturen im Fahrzeug zusehends rapide an. Weder Hundehalter noch Fahrzeugnutzer konnten trotz umfangreicher Bemühungen ausfindig gemacht werden. Nachdem auch nach über 1,5 Stunden niemand der Berechtigten erschien und sich der Allgemeinzustand des Hundes weiter verschlechterte, entschlossen sich die Einsatzbeamten eine der hinteren kleinen Seitenscheiben des Toyota einzuschlagen, um dem Hund mit Wasser zu versorgen. Kurz darauf erschien der Fahrzeughalter, ein 47-jähriger Leipziger. Dieser gab lediglich an, sich nur für einen kurzen Zeitraum im naheliegenden Erlebnispark aufgehalten zu haben. Die Polizei leitet nun ein Verfahren aufgrund des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetzt ein. In diesem Kontext bittet die Polizei eindringlich keine Tiere bei sommerlichen Temperaturen unbeaufsichtigt im Fahrzeug zu lassen. Auch bei teilweise geöffneten Fenstern können die Temperaturen im Fahrzeug so weit ansteigen, dass sich ein lebensbedrohlicher Zustand bei den Tieren entwickeln kann, sie überhitzen und sogar sterben könnten.

