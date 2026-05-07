Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Einbruch in Entsorgungszentrum

In das Entsorgungszentrum Gutenfurt sind Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Die Täter hebelten Türen und Fenster an Gebäuden auf dem Gelände auf und durchsuchten mehrere Schränke. Mit einer Flex versuchten sie einen Tresor zu öffnen, scheiterten aber bei dem Versuch. Zudem versprühten sie einen Feuerlöscher. Nach derzeitigem Kenntnisstand richteten die Unbekannten zwar einen aktuell nicht zu beziffernden Schaden an, entwendeten aber nichts. Personen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Fahrrad gestohlen - Zeugen gesucht

Ein angeschlossenes Pedelec hat ein Dieb zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen vom Fahrradstellplatz an der Sporthalle Weißenau gestohlen. Bei dem Rad handelt es sich um ein graues motorunterstütztes Mountainbike des Modells KTM Macina Kapoho. Während dieser Zeit fand in unmittelbarer Nähe die Fahrzeugsegnung der Feuerwehr statt, bei der entsprechend viele Personen anwesend waren. Die Polizei bittet Personen, die das Fahrrad oder dessen Wegnahme wahrgenommen haben, sich unter Tel. 0751/803-3333 mit dem Polizeirevier Ravensburg in Verbindung zu setzen.

Weingarten

Verletzte nach Auffahrunfall

Ins Krankenhaus gebracht worden sind zwei Unfallbeteiligte nach einem Auffahrunfall in der Waldseer Straße am Mittwochabend. Kurz nach 18 Uhr musste der 35 Jahre alte Lenker eines BMW auf Höhe der Ampelanlage an der Kreuzung zur Lägelerstraße abbremsen. Dies bemerkte ein 45 Jahre alter Mitsubishi-Fahrer hinter ihm zu spät und fuhr auf. Bei der Kollision erlitt der BMW-Lenker leichte Verletzungen, ebenso wie seine 38 Jahre alte Beifahrerin. Der Unfallverursacher blieb indes unverletzt. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Wangen

Kollision mit Linienbus

Beim Ausparken vom Parkplatz eines Getränkemarkts im Haidösch ist ein Audi-Lenker am Mittwochnachmittag mit einem Linienbus zusammengeprallt. Der 36 Jahre alte Autofahrer hatte den Bus beim Rückwärtsfahren offenbar übersehen. Bei dem Crash verletzte er sich leicht, musste aber nicht medizinisch versorgt werden. Im Bus wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand verletzt. Bei dem Zusammenstoß entstand am Linienbus ein Schaden von etwa 2.000, am Audi in Höhe von rund 500 Euro.

Isny

Zwei Männer nach Auseinandersetzung verletzt - Polizei sucht Zeugen

Nach einer handfesten Auseinandersetzung in der Kemptener Straße am Mittwochnachmittag bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Wegen privater Streitigkeiten gerieten zwei 23 und 28 Jahre alte Männer gegen 14.30 Uhr im Bereich eines Autohauses wohl in Streit. Einer der beiden hatte offenbar ein Messer bei sich. Ob er dieses auch bewusst einsetzte, oder ob beide um das Messer rangen, ist derzeit unklar - jedoch trugen beide leichte Schnittverletzungen davon. Eine medizinische Versorgung der Wunden war nicht nötig. Da beide Beteiligte unterschiedliche Angaben zum Tatablauf machen, bittet die Polizei Zeugen des Vorfalls sich unter Tel. 07562/97655-0 beim Polizeiposten Isny zu melden.

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