PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Einbruch in Entsorgungszentrum

In das Entsorgungszentrum Gutenfurt sind Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Die Täter hebelten Türen und Fenster an Gebäuden auf dem Gelände auf und durchsuchten mehrere Schränke. Mit einer Flex versuchten sie einen Tresor zu öffnen, scheiterten aber bei dem Versuch. Zudem versprühten sie einen Feuerlöscher. Nach derzeitigem Kenntnisstand richteten die Unbekannten zwar einen aktuell nicht zu beziffernden Schaden an, entwendeten aber nichts. Personen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Fahrrad gestohlen - Zeugen gesucht

Ein angeschlossenes Pedelec hat ein Dieb zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen vom Fahrradstellplatz an der Sporthalle Weißenau gestohlen. Bei dem Rad handelt es sich um ein graues motorunterstütztes Mountainbike des Modells KTM Macina Kapoho. Während dieser Zeit fand in unmittelbarer Nähe die Fahrzeugsegnung der Feuerwehr statt, bei der entsprechend viele Personen anwesend waren. Die Polizei bittet Personen, die das Fahrrad oder dessen Wegnahme wahrgenommen haben, sich unter Tel. 0751/803-3333 mit dem Polizeirevier Ravensburg in Verbindung zu setzen.

Weingarten

Verletzte nach Auffahrunfall

Ins Krankenhaus gebracht worden sind zwei Unfallbeteiligte nach einem Auffahrunfall in der Waldseer Straße am Mittwochabend. Kurz nach 18 Uhr musste der 35 Jahre alte Lenker eines BMW auf Höhe der Ampelanlage an der Kreuzung zur Lägelerstraße abbremsen. Dies bemerkte ein 45 Jahre alter Mitsubishi-Fahrer hinter ihm zu spät und fuhr auf. Bei der Kollision erlitt der BMW-Lenker leichte Verletzungen, ebenso wie seine 38 Jahre alte Beifahrerin. Der Unfallverursacher blieb indes unverletzt. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Wangen

Kollision mit Linienbus

Beim Ausparken vom Parkplatz eines Getränkemarkts im Haidösch ist ein Audi-Lenker am Mittwochnachmittag mit einem Linienbus zusammengeprallt. Der 36 Jahre alte Autofahrer hatte den Bus beim Rückwärtsfahren offenbar übersehen. Bei dem Crash verletzte er sich leicht, musste aber nicht medizinisch versorgt werden. Im Bus wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand verletzt. Bei dem Zusammenstoß entstand am Linienbus ein Schaden von etwa 2.000, am Audi in Höhe von rund 500 Euro.

Isny

Zwei Männer nach Auseinandersetzung verletzt - Polizei sucht Zeugen

Nach einer handfesten Auseinandersetzung in der Kemptener Straße am Mittwochnachmittag bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Wegen privater Streitigkeiten gerieten zwei 23 und 28 Jahre alte Männer gegen 14.30 Uhr im Bereich eines Autohauses wohl in Streit. Einer der beiden hatte offenbar ein Messer bei sich. Ob er dieses auch bewusst einsetzte, oder ob beide um das Messer rangen, ist derzeit unklar - jedoch trugen beide leichte Schnittverletzungen davon. Eine medizinische Versorgung der Wunden war nicht nötig. Da beide Beteiligte unterschiedliche Angaben zum Tatablauf machen, bittet die Polizei Zeugen des Vorfalls sich unter Tel. 07562/97655-0 beim Polizeiposten Isny zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Haas
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.05.2026 – 13:55

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Tettnang Falscher Bankmitarbeiter ergaunert Erspartes Mit einer miesen Masche hat ein Betrüger am Mittwochmittag eine 59-Jährige aus dem Raum Tettnang um ihr Erspartes gebracht. Ein Unbekannter rief die Frau gegen 13 Uhr an und gab sich als Bankmitarbeiter aus. Er behauptete, dass ihr Konto gehackt worden sei und gerade jemand versuche, Geld abzuheben. Um ihr Vermögen zu retten, müsse sie ihr ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 14:25

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Mengen Autofahrer sucht nach Unfall das Weite Empfindliche Konsequenzen hat ein Autofahrer zu tragen, der am Montag gegen 17.15 Uhr beim Abbiegen von der Klosterstraße in die Kastellstraße mit seinem Auto-Anhänger-Gespann einen verbotswidrig geparkten Pkw gestreift hat. Er verursachte dabei einen Schaden von insgesamt rund 3.500 Euro. Nach der Kollision hielt der Unfallverursacher kurz an ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 14:15

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Sachbeschädigung in Kirche Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 6.45 und 17.30 Uhr in der St.Nikolaus-Kirche in Schmalegg für eine Verwüstung gesorgt. Der Täter betrat in der Zeit die unverschlossene Kirche in der Schenkenstraße, stellte mehrere Gegenstände um, warf mit Dingen um sich und stieß unter anderem einen hölzernen Dekorationshalter um, der dabei zu Bruch ging. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren