Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Sicherheitsdienst an der Uferpromenade angegriffen

Nach einem Vorfall am Donnerstagnachmittag im Uferpark ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen wegen Körperverletzung gegen einen 51-jährigen Mann. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann gegen 15 Uhr Mitarbeitern eines Sicherheitsdienstes durch sein aggressives Verhalten aufgefallen, weshalb diese ihm folgten. Als der 51-Jährige daraufhin auf die Sicherheitskräfte zuging, brachten diese ihn zu Boden. Im Zuge der anschließenden Fixierung kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Mann einen Sicherheitsmitarbeiter mehrfach gebissen und zudem im Gesicht verletzt haben soll. Auch gegen einen weiteren Mitarbeiter habe er sich zur Wehr gesetzt. Die hinzugerufene Streife sprach im Anschluss gegen den 51-Jährigen einen Platzverweis aus.

Friedrichshafen

Rotlicht missachtet und Unfall verursacht

Das Rotlicht einer Fußgängerampel missachtet und dadurch einen Unfall verursacht hat ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer am Donnerstagmittag gegen 12.45 Uhr in der Riedleparkstraße. Der Jugendliche überquerte die Fahrbahn auf Höhe des Graf-Zeppelin-Gymnasiums, obwohl die Ampel für ihn Rot zeigte. Dabei kollidierte er mit dem Mercedes einer 82-jährigen Frau, die gerade im Kreuzungsbereich gewendet hatte. Durch den Zusammenstoß stürzte der 14-Jährige, verletzte sich allerdings nicht. Unmittelbar danach entfernte sich dieser jedoch unerlaubt von der Unfallstelle. Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen konnten den Jugendlichen kurz darauf an seiner Wohnanschrift antreffen. Während am E-Scooter kein Schaden entstand, beläuft sich der Sachschaden am Pkw auf etwa 8.000 Euro. Gegen den Jugendlichen wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Tettnang

Vorfahrt missachtet

Die Vorfahrt missachtet hat ein 84-jähriger BMW-Lenker am Donnerstagmorgen gegen 9.45 Uhr an der Einmündung der Schillerstraße in die Kirchstraße. Der Senior übersah beim Einfahren in die vorfahrtsberechtigte Straße den Audi eines 18-Jährigen, der in Richtung Ravensburg unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, bei welcher der BMW gegen das rechte Heck des Audi prallte. Die Beteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt rund 8.000 Euro.

Eriskirch

Streit um Fahrweise eskaliert

Wegen Körperverletzungsdelikten ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen, nachdem am Dienstagnachmittag ein Streit im Aspenweg eskaliert ist. Ein 43-Jähriger hatte sich kurz nach 14 Uhr über eine vermeintlich zu schnelle Fahrweise eines 37-jährigen Autofahrers aufgeregt und diesen verbal angegangen. Nachdem der Autofahrer und sein Beifahrer ausstiegen, entwickelte sich zunächst eine handfeste Auseinandersetzung. In deren Verlauf soll der 43-Jährige mit einer Eisenstange gezielt nach dem 37-Jährigen geschlagen und diesen leicht verletzt haben. Dem Beifahrer gelang es schließlich, dem Angreifer die Stange zu entreißen, woraufhin die beiden Männer mit dem Pkw flüchteten. Da auch der 43-Jährige bei dem Vorfall leichte Verletzungen erlitt und angab, ebenfalls geschlagen worden zu sein, ermitteln nun die Beamten gegen beide Parteien.

Eriskirch

Betrug auf Online-Verkaufsportal

Opfer einer Betrugsmasche auf einem Online-Marktplatz wurde am Dienstag eine 55-Jährige aus Eriskirch. Die Frau hatte ein Inserat veröffentlicht, woraufhin sich ein bislang unbekannter Interessent meldete. Im Verlauf der Kommunikation täuschte der Unbekannte vor, die Verkäuferin müsse für den Erhalt ihres Geldes einem Link folgen. Obwohl die Frau zunächst skeptisch war, ließ sie sich dazu verleiten, auf der verlinkten Internetseite ihre Kreditkartendaten einzugeben. Kurze Zeit später stellte die 55-Jährige eine unberechtigte Abbuchung von mehreren hundert Euro von ihrem Konto fest. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen. In diesem Zusammenhang rät die Polizei zur Vorsicht: Seien Sie misstrauisch, wenn Käufer zur Abwicklung einer Zahlung externe Links senden und dort sensible Bankdaten anfordern. Seriöse Verkaufsplattformen verlangen für den Gelderhalt in der Regel keine Eingabe von Kreditkartendaten auf Drittseiten. Weitere Informationen zu aktuellen Betrugsmaschen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

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