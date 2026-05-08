Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Auffahrunfall mit Linienbus

Sachschaden von mehreren tausend Euro ist bei einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus am Donnerstagvormittag entstanden. Gegen 9.15 Uhr wollte eine 58-jährige Autofahrerin in der Antonstraße nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen und verlangsamte ihr Fahrzeug entsprechend. Dies erkannte der 48-jährige Lenker eines nachfolgenden Linienbusses zu spät und fuhr auf. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeuge beschädigt, nach bisherigem Stand blieben sowohl die Unfallfahrer als auch die Businsassen, überwiegend Schülerinnen und Schüler, unverletzt. Sie wurden mit einem Ersatzbus weiterbefördert.

Krauchenwies

Verkehrsunfall an Stoppstelle

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag gegen einen 23-Jährigen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr der Mann gegen 15.30 Uhr die K 8239 von Bittelschieß kommend in Richtung L 456 und soll dann die Stoppstelle missachtet und ohne Anzuhalten in die Kreuzung eingefahren sein. Hier übersah er den vorfahrtsberechtigten BMW eines 28-Jährigen, der aus Richtung Krauchenwies kam, und rammte diesen hinten rechts. Hierdurch wurden beide Fahrzeuge beschädigt, der Gesamtsachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand.

Stetten a. k. M.

Messer und Drogen im Zug mitgeführt

Unter anderem wegen eines Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz, eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und des verbotenen Mitführens eines Messers im ÖPNV gelangt ein 18-Jähriger zur Anzeige. Der Heranwachsende wurde am Mittwochnachmittag im Regionalexpress von Albstadt nach Sigmaringen von Polizeibeamten im Rahmen des Sicherheitstages kontrolliert. Nachdem er auf Ansprache zunächst freiwillig ein Taschenmesser und eine Kleinmenge Marihuana ausgehändigt hatte, blieb den Beamten nicht verborgen, dass er versuchte, etwas hinter seinem Rücken in seiner Jackentasche zu verstecken. Da er den Aufforderungen, seine Hände zu zeigen, nicht nachkam, mussten die Beamten den 18-Jährigen mit Zwang festhalten und durchsuchen. Hiergegen wehrte er sich heftig und versuchte, die Einsatzkräfte zu beißen, zu treten und zu schlagen. Letztlich wurden in einer Zigarettenschachtel noch weitere verkaufsfertig portionierte Betäubungsmitteltütchen mit Marihuana aufgefunden und sichergestellt.

Pfullendorf

Nach Fahrradsturz lebensgefährlich verletzt - Zeugen gesucht

Nach einem Fahrradunfall, bei dem ein 60-Jähriger am Donnerstagabend lebensgefährlich verletzt wurde, sucht der Polizeiposten Pfullendorf Zeugen. Kurz nach 19 Uhr wurde der Mann in der Straße "Langäcker", in Höhe der Strittmatterstraße, auf dem Boden liegend in reanimationspflichtigem Zustand aufgefunden. Mehreren Zeugen, darunter einem zufällig anwesenden Arzt, gelang es, den Mann bis zum Eintreffen des alarmierten Rettungsdienstes erfolgreich zu reanimieren. Der 60-Jährige wurde in lebensbedrohlichem Gesundheitszustand vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Da bislang nicht klar ist, ob der Verunfallte aufgrund einer medizinischen Ursache zu Fall kam oder sich erst durch den Fahrradsturz verletzte, bitten die Beamten etwaige Augenzeugen des Geschehens, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Mengen

Alkoholisiert unterwegs

Leicht unter Alkoholeinwirkung stand ein 33-jähriger Autofahrer, der von einer Polizeistreife am frühen Freitagmorgen im Ortsgebiet kontrolliert wurde. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab bei ihm schließlich einen Wert von rund 0,6 Promille, weswegen auf den 33-Jährigen nun ein empfindliches Bußgeld und ein Fahrverbot zukommen dürfte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell